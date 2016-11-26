База медицинских справок в Москве - любые формы мед справок !

Официальные медицинские справки в Москве

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Ваш запрос по медицинским справкам будет исполнен в течение 24 часов, а наши курьеры доставят Вам нужную справку на любой адрес в пределах МКАД.

Не важно у кого вы покупали справки до нас, после нас вы к ним не вернетесь ! Мы способны удивить вас высочайшим профессионализмом операторов, которые имеют высшее медицинское образование. Все справки оформляются в городских поликлиниках и частных медицинских центрах действующими врачами.

Ни одна из наших справок не является дешевой подделкой, которую предлагают наши конкуренты по низким ценам. Наши цены соответствуют нашему качеству, а наше качество соответствует вашим ожиданиям на все 100%.

Мы на рынке более 10 лет и заслуженно считаемся лидирующей компании в своей сфере. За нашими плечами такие крупные проекты как «Med-Docs.ru» или «Med-Paradise.ru». Каждый пятый звонок нашим менеджерам совершают конкуренты, чтобы получить достоверную информацию о той или иной справке. Купить медицинскую справку в Москве у нас или где-то в другом месте — выбор за вами ! Мы желаем вам чтобы она была оформлена правильно и принесла вам только пользу !