База медицинских справок в Москве - любые формы мед справок !

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Медицинская справка 095/у – форма справки, которая выдается студентам, школьникам и другим лицам проходящим обучение. Справка выписывается врачем по факту заболевания и может быть оформлена на срок до 14 дней и по необходимости продлена.
Медицинская справка 003-в/у — форма мед справки для водителей и лиц проходящих обучение в автошколе, которые будут предоставлять ее в органы ГИБДД (ГАИ). Справка является гарантом отсутствия противопоказаний управления транспортным средством.
Сертификат об отсутствии ВИЧ — обязательный документ для всех иностранных граждан получающих РВП или ВНЖ на территории РФ. Этот документ также необходим гражданам РФ в различных инстанциях, к примеру для выезда за границу или оперативного лечения.
Медицинская справка 067/у-04 — это детская санаторно-курортная карта, которая необходима, чтобы отправить ребенка на санаторно-курортное лечение. Баз данного документа в оздоровительных санаториях в лечении ребенка откажут, поэтому он необходим.
Приветствуем вас на нашей БАЗЕ СПРАВОК, где можно быстро, а главное официально оформить любую медицинскую справку в Москве !
Ваш запрос по медицинским справкам будет исполнен в течение 24 часов, а наши курьеры доставят Вам нужную справку на любой адрес в пределах МКАД.
Не важно у кого вы покупали справки до нас, после нас вы к ним не вернетесь ! Мы способны удивить вас высочайшим профессионализмом операторов, которые имеют высшее медицинское образование. Все справки оформляются в городских поликлиниках и частных медицинских центрах действующими врачами.
Ни одна из наших справок не является дешевой подделкой, которую предлагают наши конкуренты по низким ценам. Наши цены соответствуют нашему качеству, а наше качество соответствует вашим ожиданиям на все 100%.
Мы на рынке более 10 лет и заслуженно считаемся лидирующей компании в своей сфере. За нашими плечами такие крупные проекты как «Med-Docs.ru» или «Med-Paradise.ru». Каждый пятый звонок нашим менеджерам совершают конкуренты, чтобы получить достоверную информацию о той или иной справке. Купить медицинскую справку в Москве у нас или где-то в другом месте — выбор за вами ! Мы желаем вам чтобы она была оформлена правильно и принесла вам только пользу !
Множество занятых людей, которым нужны медсправки в Москве, предпочитают сотрудничество с нашим сайтом. Причин тому несколько:
В Москве вы можете рассчитывать на бесплатную доставку до любой кольцевой станции метро. Доставка на другие станции, а также на любые адреса города обойдется всего 500 руб.
Вам заранее нужно определиться где вы будете получать справку, так как по кольцевым станциям метро и на выездах по адресам работают разные курьерские службы никак не связанные между собой.
Курьеры начинают свою работу ежедневно, кроме воскресенья, с 11:00 и заканчивают ее в 20:00. Курьеры не являются штатными сотрудниками, поэтому если курьер вам нагрубил или не доставил во время справку, пожалуйста сообщайте нам об этом для улучшения качества наших услуг !
Не достаточно просто купить мед справку, важно чтобы она выдержала любую официальную проверку. Обратите внимание: мы работаем только с сертифицированными медицинским центрами и официальными поликлиниками. Справки имеют настоящие печати, подписи реально работающих в этих медучреждениях врачей. Они выполнены на оригинальных бланках и не вызовут вопросов ни у какой проверяющей инстанции.
Мы ценим свою безупречную репутацию, которая сложилась за десятилетие работы. Нас охотно рекомендуют друзьям и знакомым. Поэтому мы гарантируем прохождения наших документов в любой организации.
Каждая справка регистрируется и, в случае любого официального запроса, подтверждается врачем, который эту справку выписывал.
Всегда была уверена, что главный документ для выезда за границу – виза, но когда директор сказал, что мне предстоит долгосрочная командировка в Польшу, за три дня до путешествия выяснилось, что к рабочей визе положено получить справку 082 у. Без этой бумажки мне не оформили бы медицинскую страховку, а в период пребывания в стране отказали бы в медицинском обслуживании.
Мало ли что могло со мной произойти за полгода в другой стране. Чтобы перестраховаться, я решила поискать информацию, что это за справки такие и как долго их делать, каких врачей посещать. Список процедур для медицинского освидетельствования впечатлил и расстроил – напомню, у меня было всего три дня на оформление. За это время я не смогла бы получить флюорографию, заключение из психоневрологического и наркологического диспансера. О том, что творится в очередях, даже вспоминать не хочется.
Выход оставался один – я купила справку 082 у надежных и проверенных специалистов. В «Базе справок» меня невероятно выручили, и я очень благодарна за это. Расскажу по порядку, как происходил сам процесс и как справка для выезда за границу стала моей в считаные часы. Я обратилась к специалистам, и оказалось, что они все делают официально, а данные потом заносятся в карту. Это очень удобно, потому что мне не хотелось бы иметь при себе липовый документ.
Оставила запрос на сайте. Менеджер оперативно обработал заявку, проконсультировал, что мне сделать и как будет происходить процесс. Оказалось, что медицинские справки привозят на работу, притом что стоимость такого документа до смешного доступная! Это очень удобно, особенно с моим графиком. Когда справка оказалась в моих руках, все прошло успешно. Огромная благодарность всему коллективу, но особенно менеджеру Ольге.
Кто устраивал свое чадо в садик, знает, что ему надо набраться терпения, чтобы обойти всех врачей для получения справки в детсад. Не у всех родителей есть время высиживать в очередях на прием к педиатру и к другим специалистам. Кроме того, надо сдавать анализы, потом через несколько дней забирать результат и опять идти за заключением к своему лечащему врачу.
В общей сложности на все уйдет больше недели, и это еще минимальный показатель потраченного времени. Ведь есть еще и вероятность того, что нужный вам врач из списка будет в отпуске. Тогда еще прибавьте несколько дней.
Я от своей знакомой слышала про очень нужный и хороший сайт, где можно купить любые медицинские справки. Потратив один вечер на поиски нужной информации в интернете, я наткнулась на baza-spravok.com.
Указав минимальную информацию в предлагаемом бланке, стала ждать звонка. Через пару минут со мной связался консультант, который уточнил, какой именно документ мне нужен. Также он предложил доставить справку по моему адресу на следующий день, на что я дала свое согласие.
Я купила справку 026 у, которая выглядела точь-в-точь как оригинальный документ из поликлиники. На ней красовались подписи врачей и мокрые печати. Справка для ребенка в детский сад была принята без лишних вопросов и прошла тест на подлинность. Благодаря сотрудникам baza-spravok.com оформление ребенка в детский сад заняло у меня всего лишь два дня! Спасибо за помощь и оперативность.
После активной университетской жизни устроился на работу. Перспективная компания, офис, зарплата, но – сидячий образ жизни между домом и работой. Как-то так сложилось, что сам не заметил, как прибавил двадцать лишних килограммов за несколько лет. За работой сидишь что-нибудь жуешь, дома постоянно перекусываешь, а активности стало гораздо меньше.
Решил взять себя в руки, скорректировать питание и записаться в спортзал, благо он есть рядом с работой. Зашел, чтобы купить абонемент, а оказалось, что они требуют медицинские справки у тех, кто хочет заниматься. Причем я-то знаю, что у меня проблемы только с весом, а в остальном здоров как бык… Но удобно было ходить именно туда, решил оформить справку.
Сначала пошел стандартным путем, но как увидел очереди в больницах и оценил, сколько на это понадобится времени, отказался от этой идеи. Справка от врача для спортзала не стоит такого количества потраченного времени и нервов.
В конечном итоге купил себе справку для занятий спортом на портале Baza-Spravok, благодаря чему спокойно оформил абонемент и начал заниматься. В спортзале никто не понял, что справка была куплена, так что оформление прошло без всяких проблем. Очень удобный сервис, я посмотрел – подобрать справку можно практически по любому запросу. Причем делают очень быстро, что тоже очень важно: я мог бы успеть «перегореть» заниматься спортом и просто забросить эту идею. А теперь спокойно привожу себя в божеский вид, и это во многом благодаря Baza-Spravok. Спасибо!
Решила подработать, сама студентка. Нашла хорошую работу диспетчера, понадобилась справка 086 для трудоустройства.
Посмотрела, а там – кучу кабинетов надо проходить: и невролога, и офтальмолога, и терапевта, и еще много-много кого. Больница для меня – это ужас кошмарный. Решила попробовать купить справку, зашла на сайт Baza-Spravok.com, увидела, что есть такие справки, и заказала там. Привезли домой точно по времени, я купила справку формы 086 у, но все же боялась – вдруг что-то не то будет при трудоустройстве.
Утром пошла на работу и отдала начальству этот документ – вообще все замечательно, руководство радо, а я просто в шоколаде: кабинет уютный, компьютер, кофе – сижу, работаю. Кому надо – всем советую. Не стоит бегать по кабинетам врачей, тем более там вечные очереди и ворчащие старушки, я так этого не люблю. А тут – и недорого, и вовремя. Прямо на дом, класс!
Кстати, могла и прямо на работу заказать – также бы подвезли. И, как говорится, с пылу-жару – прямо к общему пакету для трудоустройства
Я водитель с большим стажем, и ни один мой день не обходится без передвижения на машине. Недавно закончился срок действия моего удостоверения водителя, а для выдачи нового документа требуется водительская справка.
Вообще-то здоровье у меня неплохое, но когда я зашла в поликлинику и посмотрела, какие очереди к специалистам, которых мне надо посетить, мне реально стало плохо. Я не готова потратить столько времени и нервов ради одной справки.
По совету знакомых решила поискать в интернете компанию, которая мне поможет в моем вопросе, и нашла… Но каково было мое удивление, когда мне администратор одного сайта озвучил стоимость этой справки. Даже не знаю, что лучше, сидеть в очереди на прием к специалисту или платить такие огромные деньги.
После нескольких обращений в другие компании поняла, что не все так просто. У кого-то высокая цена, кто-то явно что-то недоговаривает. Сайт Baza-Spravok.com – это была уже шестая попытка получить заветный документ, и как же мне повезло! Менеджер со мной связался практически сразу. После первых минут разговора со специалистом стало понятно, что я имею дело ни с дилетантами, а с профессионалами своего дела. Меня заверили, что все подписи и печати оригинальные, поскольку компания сотрудничает только с практикующими врачами высокой квалификации. Что касается цены, то она в разы ниже, чем мне предлагали в подобных организациях, поэтому я даже не сразу поверила, что такое бывает.
Я купила справку для ГИБДД на следующий день, курьер мне ее быстренько доставил прямо до квартиры, что очень удобно, никаких лишних движений! В этот же день сдала документы для замены, справка прошла без проблем, все четко.
Хочу поблагодарить весь коллектив компании Baza-Spravok.com за слаженную работу и профессионализм. Я очень рада, что моя проблема разрешилась быстро, а главное – недорого! Если вдруг понадобятся какие-нибудь медицинские справки, буду обращаться только к вам и рекомендовать всем знакомым.
Я к отзывам в Интернете отношусь крайне скептически: чересчур хвалебные или, напротив, критикующие кажутся мне «заказухой». Но после того, как я воспользовался услугами сайта Baza-Spravok.com, совесть не позволила утаить моё восхищение.
Начну с того, что обучаюсь в одном из московских вузов, где в программе до сих пор значится дисциплина «Физическая культура». С детства к спорту я отношусь хорошо: не прогуливал физкультуру, даже если она стояла последней в расписании. В институте тем более с удовольствием ходил на занятия. Но несчастья случаются, и мне пришлось перенести операцию, после которой на ближайший год пришлось забыть про физическую нагрузку.
Чтобы в учебном журнале гордым рядом не стояли «энки», мне крайне не хватало справки, что занятия я посещать не могу. Реабилитационный период протекал с трудом, поэтому ждать в бесконечной очереди в поликлинике мне было невмоготу, а преподаватель требовал наличие документа.
Отчаявшись, я задумался, можно ли получить медицинские справки в интернете. И как оказалось, да. Я наткнулся на сайт Baza-Spravok.com и купил справку для освобождения от физкультуры. Уже через несколько минут мне перезвонили, вежливо уточнили все детали, пожелали скорейшего выздоровления. Хочу сказать огромное спасибо за проделанную работу: документ оформили, в кратчайшие сроки доставили прямо домой. В институте не смогли ни к чему придраться: справка без проблем прошла, никаких сложностей не возникло вообще. Я легко получил освобождение от физкультуры на год.
Ещё раз спасибо! Теперь, когда мне потребуется помощь, я знаю, куда обратиться, и буду советовать всем друзьям «Базу справок».
Совсем недавно мне срочно потребовалась справка от врача-стоматолога для моей младшей дочери. И начались проблемы и нервотрёпки, которые в нашей стране не редкость у постсоветских врачей! Нас очень долго никак не могли записать и принять в районной поликлинике. Если честно, я очень боялась покупать такую справку, однако выхода не было, так как время очень сильно поджимало. Дело в том, что справка нужна была для курортного лечения дочери.
В итоге я осталась очень благодарна сайту Baza-Spravok.com! Ведь с помощью этого замечательного ресурса сейчас можно купить справку от стоматолога не выходя из дома, достаточно лишь сделать заказ на сайте. Быстрое реагирование, компетентные и профессиональные специалисты быстро оформили и доставили медицинскую справку к нам на дом, вдобавок еще и рассказали, что в нее должно быть вписано по всем правилам.
Моя задача, а ведь, казалось бы, не из простых, была очень быстро решена. Справка отлично прошла по всем параметрам запроса, никаких проблем не возникло в процессе оформления в лечебное учреждение. Сейчас советую всем знакомым, а также тем, кто находился в такой ситуации, как я: не волнуйтесь ни о чём! Смело обращайтесь на сайт Baza-Spravok.com, где приветливые менеджеры помогут оформить любые медицинские справки. Вы экономите не только время, но и в первую очередь нервы, ведь выстаивать в длинных очередях, согласитесь, мероприятие не из приятных!
Сразу хочется сказать, что отзывы я пишу очень редко, так как не вижу в них смысла. Но этот сайт меня настолько удивил (в приятном смысле), что просто не могу сдержаться.
Все мы сталкивались с тем, что руководство и другие органы требуют от нас медицинские справки. Но также мы знакомы и с качеством получения этих самых документов. Необходимо отпрашиваться у начальства (а никто таких привилегий не дает) и идти в больницу в свой законный выходной. Об отношении врачей даже не хочу говорить – сплошная трата нервов. Да и о качестве обслуживания у меня тоже остаются простые вопросы.
Неудивительно, что у каждого появляются мысли обойти этот формализм. Вот так меня и занесло на сайт, который предоставляет справки, в том числе и нужную мне. Мне была нужна справка на оружие, так как живем мы в очень неспокойное время и хотим быть уверенными в своей безопасности. Я изучила сайт, заполнила заявку, со мной быстро связались. Справка формы 001 обошлась мне очень дешево, поначалу я даже почувствовала подвох. Но впоследствии никаких проблем не возникло, а я осталась приятно удивлена доброжелательностью оператора и быстротой работы этой сплоченной команды. Надеюсь, мои впечатления о том, как я купила справку 001 для госслужбы, будут для вас полезными.
Моя старшая сестра Вика всё время попадает в неприятности, а выручать её приходится мне. Недели две назад она решила устроиться на работу воспитательницей в детский садик (вакансию нашла в соцсетях). Естественно, от неё потребовали множество медицинских справок. Пройдя нужные обследования и собрав все документы, Вика сразу же отправилась на приём к работодателю, хотя назначено ей было только на следующий день. Придя по нужному адресу, она обнаружила в вестибюле очередь из трёх молодых женщин, записанных на собеседование. Не желая ждать, сестрёнка наспех сочинила какую-то легенду про срочный отъезд за рубеж и попыталась уговорить ожидающих девушек пропустить её вперёд. Две согласились, а третья заявила, что сама очень торопится. Она была явно на нервах и едва сдерживала раздражение. Сестра настаивала на своём, то и дело показывала девушке стопку собранных справок, как вдруг та внезапно потеряла над собой контроль и ударила мою Викулю рукой наотмашь. Все бумажки разлетелись по комнате, а одна из них угодила в приоткрытое окно – это была справка о результатах анализа крови на ВИЧ. Найти ее не удалось, хотя сестра обшарила каждый уголок вокруг здания детсада.
Позвонив мне, Вика вкратце пересказала приключившуюся с ней историю. Я сразу понял что нужно делать. Отправив заявку на сертификат о ВИЧ в службу Baza-Spravok.com (о сайте знал от друзей), я уже на утро следующего дня получил доставкой на дом готовый документ. Сестра забежала за сертификатом и, рассчитавшись со мной, поехала в муниципальный отдел кадров устраиваться на работу. Справка ни у кого не вызвала сомнений – никому даже в голову не пришло, что соискательница купила результат анализа.
Теперь я лично убедился, что Baza-Spravok.com работает великолепно, и отныне буду рекомендовать этот портал всем своим знакомым. Как и моя сестрёнка Вика, работающая теперь в детском саду воспитательницей.
В конце прошлого года случилось чудо. После трех лет неудачных попыток и обследований я забеременела. Увидев заветные 2 полоски, я побежала становиться на учет. Но врач ЖК ответила, что на учет поставит только на сроке 5 недель.
А работаю я фельдшером скорой помощи. Заведующая подстанцией сказала, что мои тестовые полоски ей ни к чему. Для перевода на легкий труд нужна официальная справка о беременности. А получить ее можно, только если стоишь на учете.
Как я должна работать до этих пяти недель? Беременность первая, долгожданная. Я же должна беречь себя, как хрустальный сервиз. А что я делаю на работе? Таскаю носилки с больными, тяжелые сумки. Контактирую на вызовах со всеми видами инфекций. И целый день езжу по городу в сырую, холодную погоду.
Ко мне, рыдающей в коридоре подстанции, подошла сотрудница. Она через месяц собиралась уходить в декрет. Вот она-то и шепнула мне, где купить справку о беременности и вообще любые медицинские справки.
По ее совету я позвонила по телефону на сайте baza-spravok.com. После пары уточняющих вопросов мою заявку приняли. Мне оформили справку о беременности со всеми печатями и прочими обязательными атрибутами. Уже на следующий день курьер привез справку ко мне домой. На работе меня без проблем перевели на диспетчерскую работу. А на учет я встала, как только исполнилось 5 недель.
Спасибо «Базе справок» за быструю помощь! Я рада, что купила здесь справку и сохранила свою беременность. Теперь и сама буду советовать этот сайт, как моя сотрудница.
В плане спорта не могу назвать себя целеустремленным парнем. На форумах вычитал, что самый простой и лучший вариант подтянуть тело к лету – это именно плавание. В нескольких кварталах от дома как раз имеется бассейн. Отправился туда на следующий день, но нежданно для себя получил отказ. Причина банальна – необходимо предоставить медицинскую справку. Мол, подтверждение, что у меня нет заразных заболеваний и прочей гадости, которая теоретически может передаваться через воду в бассейне.
В итоге решил проблему просто – купил справку для бассейна. Желания идти в клинику и выстаивать там сотни очередей однозначно не было. Да и болячек у меня точно нет, за здоровьем стараюсь следить.
Доставили справкууже на следующий день, причем прямо на работу. Курьер перезвонил утром, договорились о встрече в обеденный перерыв. Удивило ещё и то, что пришел он действительно минута в минуту, как и договаривались.
Была мысль, что таким образом можно получить только липовые медицинские справки, но на деле я уже в тот же день пошел в бассейн, меня без каких-либо вопросов пропустили. Девушка, сидевшая на ресепшн, ещё удивилась, что справку так быстро получил. Видимо, запомнила как я вчера приходил.
В общем, сервисом доволен, буду рекомендовать обращаться к вам знакомым. Действительно получается неплохая экономия времени и средств, а главное – услуги обходятся по демократичной цене.
С детства ненавижу посещать поликлинику. При виде больницы у меня начинается паника, аж тошнота подступает. Не знаю, в чем дело, может, в детстве меня напугал строгий врач, и с тех пор развилась фобия. На первом курсе я приболела, прямо перед сессией. Температуры не было, но мутило, появилась слабость, в общем, выйти из дома не было возможности. Думала, оправлюсь, но не тут-то было, один экзамен пришлось пропустить. К счастью, родители были в отъезде, и никто не пытался вызвать мне врача на дом, подвергая мою психику стрессу. Сама я вообще не в курсе, как вызвать врача, стараюсь избегать всех контактов с медиками.
В институте моему отсутствию не обрадовались, за пропуск нужна справка от врача для студентов. Были даже мысли подделать справку, но так можно вообще из универа вылететь. Тогда я решила раздобыть справку для ВУЗа законным путем, но кто мне ее выдаст задним числом.
Походив по нескольким сомнительным ресурсам, я вышла на «Базу справок». Здесь выдают медицинские справки кому угодно и без лишних расспросов. К счастью, и цены тут божеские, поэтому не пришлось даже занимать у друзей.
Позвонила в медцентр, объяснила свою ситуацию. Консультант заверил, что помогут без проблем, все документы легальные, так что вопросов у декана не возникнет. В тот же день купила справку 095 у и отнесла в деканат. Экзамен потом сдала с другой группой.
Кстати, справку привозят прямо домой, но можно хоть на улице получить, если прячетесь от строгих родителей. Родителям все-таки пришлось рассказать, так уж я воспитана)) Сначала они испугались, что справка липовая, но изучили сайт и успокоились. Отец даже похвалил за находчивость.